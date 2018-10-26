На Урале высокопоставленный чиновник на автомобиле сбил ребёнка

Верхотурье, Свердловская область, , 11:36 — REGNUM В Свердловской области высокопоставленный чиновник города Верхотурья стал участником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребёнок. ДТП произошло днём 24 октября на улице Советской.

По информации местных изданий, в центре скандала оказался глава Верхотурья Алексей Лиханов. Сообщается, что чиновник сбил на своём автомобиле 12-летнего ребёнка, после чего остановился и сообщил пострадавшему мальчику своё имя. Однако ребёнок убежал с места происшествия, после чего его покинул и чиновник, не сообщив при этом о ДТП в полицию.

«Дорожное происшествие с ребенком и известным в городе человеком действительно было. Школьник перебегал дорогу и ударился в бок автомобиля, по касательной. Водитель остановился, сообщил ребенку свое имя. А подросток, не получив серьёзных травм, вскочил и убежал. Позже родители привели его на осмотр в медучреждение», — прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.

Он уточнил, что чиновник по какой-то причине не сообщил о дорожно-транспортном происшествии в полицию, тем не менее обстоятельства инцидента удалось установить благодаря камерам наружного наблюдения.

«В территориальном отделе внутренних дел заведено два административных дела по статьям «причинение легкого вреда здоровью» и «оставление места аварии». В целях неотвратимости наказания дело находится под контролем руководства областного главка полиции», — сообщил Валерий Горелых.

На момент публикации связаться с Алексеем Лихановым не удалось. Секретарь сообщила, что глава города находится на мероприятии, но по его окончании готов прокомментировать ситуацию.