В больницах Рима остаются шесть пострадавших российских граждан

Рим, , 17:30 — REGNUM После аварии в метрополитене Рима в больницах остаются пострадавшие российские граждане. Об этом сообщается 25 октября на странице российского посольства в Италии в Twitter.

«По состоянию на 9:00 в больницах города остаются шесть граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские дипломаты оказывают пострадавшим «всяческую поддержку и содействие».

Напомним, вечером 23 октября перед матчем Лиги чемпионов между футбольными клубами ЦСКА и «Рома» на станции метро Repubblicaв Риме произошла авария эскалатора, в результате которой различные травмы получили около 30 человек. Половина пострадавших оказались российскими болельщиками ЦСКА.

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