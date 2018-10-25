Четверг, 25 Октября 2018 года
18:50:16 МСК

В больницах Рима остаются шесть пострадавших российских граждан

Происшествия

Медики отмечают «положительную динамику» у пациентов

Рим, 25 октября 2018, 17:30 — REGNUM  После аварии в метрополитене Рима в больницах остаются пострадавшие российские граждане. Об этом сообщается 25 октября на странице российского посольства в Италии в Twitter.

«По состоянию на 9:00 в больницах города остаются шесть граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские дипломаты оказывают пострадавшим «всяческую поддержку и содействие».

Напомним, вечером 23 октября перед матчем Лиги чемпионов между футбольными клубами ЦСКА и «Рома» на станции метро Repubblicaв Риме произошла авария эскалатора, в результате которой различные травмы получили около 30 человек. Половина пострадавших оказались российскими болельщиками ЦСКА.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавшие в Риме фанаты ЦСКА готовят коллективный судебный иск

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в метрополитене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить