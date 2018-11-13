К берегам Японии прибило почти 90 брошенных шхун из Северной Кореи

Токио, , 09:06 — REGNUM В 2018 году в Японском море и у берегов Японии было обнаружено 89 дрейфующих или севших на мель деревянных судов, предположительно, северокорейских. Береговая охрана полагает, что лодки вели незаконный промысел в исключительной экономической зоне Японии, чтобы заработать за счёт контрабанды больше иностранной валюты, пишет газета The Japan News.

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Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество брошенных шхун выросло в полтора раза: 89 против 59 на конец ноября. При этом большинство судов были обнаружены у берегов Хоккайдо или вдоль его побережья с начала осени. В шхунах были найдены тела 12 рыбаков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года у берегов Японии полиция префектуры Исикава обнаружила деревянную лодку, в которой были обнаружены семь трупов. Предположительно, это граждане КНДР: на одеждах погибших были прикреплены значки с изображением бывших северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Также были обнаружены и пачки сигарет с надписями на корейском языке.

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