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Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 44 человек

Происшествия

Лесные пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений в штате

ш. Калифорния, США, 13 ноября 2018, 07:33 — REGNUM  Жертвами бушующих лесных пожаров в американском штате Калифорния, по последним данным, стали 44 человека. Об этом сообщила телекомпания ABC.

«Из-за сильных порывов ветра и большого числа сухой растительности два очага возгорания в Калифорнии выросли в размерах за ночь, — передает вещатель. — Ввиду этого тысячи пожарных были вынуждены расширять линии сдерживания вокруг пылающих пожаров, жертвами которых уже стали по меньшей мере 44 человека».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений в штате.

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Лесные пожары
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