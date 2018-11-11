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Режиссёр «Доктора Стренджа» лишился дома из-за пожара в Калифорнии

Происшествия

Скотт Дерриксон сказал, что он буквально «потерял все»

Режиссёр «Доктора Стренджа» лишился дома из-за пожара в Калифорнии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Лесной пожар

Малибу, США, 11 ноября 2018, 17:03 — REGNUM  Создатель фильма «Доктор Стрендж» Скотт Дерриксон выложил в сеть фотографии своего дома, который полностью сгорел после того, как до него добрался лесной пожар, бущующий в Калифорнии. Фотографии режиссёр опубликовал 11 ноября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/scottderrickson/status/1061463663192760320

Дерриксон поблагодарил всех, кто решил поддержать его и сказал, что сам он не сильно волнуется из-за ситуации, когда он буквально «потерял всё», поскольку по своей природе не материалист. Однако режиссер добавил, что переживает за своих сыновей, которые потеряли вещи, имевшие для них большое значение.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что актёр Чарли Шин скал своих родителей, которые не выходили с ним на связь после пожара, произошедшего в Малибу (штат Калифорния, США). Впоследствии выяснилось, что Мартин и Джанет Шин были эвакуированы. Отец актёра сказал журналистам, что это был самый страшный лесной пожар из тех, что он видел за все 48 лет проживания в этом городе.

Читайте ранее в этом сюжете: Чарли Шин ищет своих родителей после пожара в Малибу

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Лесные пожары
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