Режиссёр «Доктора Стренджа» лишился дома из-за пожара в Калифорнии

Малибу, США, , 17:03 — REGNUM Создатель фильма «Доктор Стрендж» Скотт Дерриксон выложил в сеть фотографии своего дома, который полностью сгорел после того, как до него добрался лесной пожар, бущующий в Калифорнии. Фотографии режиссёр опубликовал 11 ноября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/scottderrickson/status/1061463663192760320

Дерриксон поблагодарил всех, кто решил поддержать его и сказал, что сам он не сильно волнуется из-за ситуации, когда он буквально «потерял всё», поскольку по своей природе не материалист. Однако режиссер добавил, что переживает за своих сыновей, которые потеряли вещи, имевшие для них большое значение.

Читайте также: Лесной пожар в США уничтожил уникальные декорации для съёмки вестернов

Ранее ИА REGNUM сообщило, что актёр Чарли Шин скал своих родителей, которые не выходили с ним на связь после пожара, произошедшего в Малибу (штат Калифорния, США). Впоследствии выяснилось, что Мартин и Джанет Шин были эвакуированы. Отец актёра сказал журналистам, что это был самый страшный лесной пожар из тех, что он видел за все 48 лет проживания в этом городе.

Читайте ранее в этом сюжете: Чарли Шин ищет своих родителей после пожара в Малибу