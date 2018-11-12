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В Москве безработный жестоко избил кормившую кошек женщину

Происшествия

В ведомстве отметили, что злоумышленник избивал и душил пожилую женщину до той поры пока та не потеряла сознание

Москва, 12 ноября 2018, 12:24 — REGNUM  На юго-западе Москва безработный молодой мужчина жестоко избил пожилую женщину, кормившую кошек во дворе по улице 7-я Лазенки. Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

Отмечается, что преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения, расположенной на соседнем здании. В ведомстве добавили, что злоумышленник избивал и душил пенсионерку до той поры, пока та не потеряла сознание.

«Потерпевшая в тяжелом состоянии в больнице. Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении 33-летнего мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая вблизи жилых домов по улице Борисовские пруды в городе Москве была жестоко избита 70-летняя женщина.

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