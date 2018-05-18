В Москве зверски избита пенсионерка: нападавший задержан

Москва, , 09:37 — REGNUM В Москве 70-летняя женщина попала в больницу после жесткого избиения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 18 мая, инцидент произошёл накануне ночью, 17 мая, вблизи жилых домов по улице Борисовские пруды в городе Москве.

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В сети появилась видеозапись жесткой расправы над старушкой. На кадрах видно, что мужчина, подойдя к пенсионерке на улице, безо всякой причины набросился на неё с кулаками. От сильного удара женщина упала на землю, но злоумышленник продолжил избивать её. Кроме того, он нанёс пожилой женщине не менее двух ударов шилом в область головы, после этого скрылся с места происшествия.

Добавим, что, по сообщению ряда СМИ, пенсионерка была не единственной жертвой хулигана — в ночь преступления он совершил нападение и на девушку, которую также жестоко запинал ногами. Злоумышленник был задержан. Им оказался 25-летний москвич. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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