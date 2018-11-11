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Автомобиль врезался в торговый центр в Румынии

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 11 ноября, в городе Брэила

Автомобиль врезался в торговый центр в Румынии
Kaatjem
Авария

Бухарест, 11 ноября 2018, 19:23 — REGNUM  В здание торгового центра в Румынии врезался легковой автомобиль. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 ноября, в городе Брэила. По последним данным, в результате происшествия пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Отмечается, что мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, задержан. В ходе освидетельствования в крови подозреваемого был выявлен повышенный уровень алкоголя.

Другие подробности пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия
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