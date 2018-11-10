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ДТП в Салониках. Пострадали десятки беженцев

Происшествия

Травмы получили пятеро детей

Салоники, Греция, 10 ноября 2018, 03:31 — REGNUM  Более двадцати человек пострадали в результате столкновения автобуса с мигрантами и грузовика в городе Салоники (Греция), сообщает thestival.gr.

Автобус попал в аварию в ходе преследования полиции. Один человек погиб, среди пострадавших — пять детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в городе Курута (Греция) арестованы члены преступной группировки, нелегально перевозившие беженцев из Греции в Италию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции арестовали контрабандистов, перевозивших мигрантов на яхте

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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