В Австралии задержана подозреваемая во втыкании игл в клубнику в магазинах

Брисбен, Австралия, , 16:35 — REGNUM Женщину 50-ти лет, подозреваемую во втыкании швейных игл в свежую клубнику в супермаркетах Австралии, задержала полиция города Брисбена. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.

В полиции заявили, что задержание женщины стало итогом сложного многодневного расследования, которое велось на территории всей страны. В ходе расследования были опрошены сотрудники компаний, поставляющих свежую клубнику в магазины, изучены все звенья процесса, связанного с производством и поставками ягоды в крупные торговые сети.

Сообщается, что до конца текущего дня подозреваемой будет предъявлено обвинение, а уже 12 ноября она предстанет перед судом.

Напомним, что поиск людей, виновных в подкладывании швейных игл в свежую клубнику в магазинах Австралии начался с 13 сентября, после нескольких случаев обнаружения покупателями опасных предметов в свежекупленной ягоде на территории штата Квинсленд. Позднее иглы были найдены также в клубнике и бананах на территории ещё нескольких штатов страны.

За информацию о преступниках власти штата Квинсленд пообещали награду около 70 тысяч долларов США, а власти страны увеличили наказание за умышленное повреждение продуктов с 10 до 15 лет тюремного срока.

Стоит отметить, что компании, занимающиеся производством клубники в Австралии в результате произошедшего понесли убытки в размере около 160 млн австралийских долларов.

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