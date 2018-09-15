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В Австралии ищут людей, подкладывающих иглы в клубнику

Происшествия

За поимку преступников обещано крупное вознаграждение

В Австралии ищут людей, подкладывающих иглы в клубнику
Булавки

Канберра, 15 сентября 2018, 16:35 — REGNUM  Награду в 100 тысяч австралийских долларов (около 70 тысяч долларов США) пообещали власти штата Квинсленд в Австралии за информацию о злоумышленнике, подкладывающем иголки в свежую клубнику, сообщает телеканал ABC.

Сообщается, что швейные иглы и булавки были обнаружены в свежей клубнике как минимум шести австралийских производителей, поставляющих свою продукцию в супермаркеты.

Премьер-министр штата Анастасия Палащук заявила, что, пытаясь саботировать производство клубники, преступник ставит под угрозу жизни людей, в том числе маленьких детей. В случае поимки преступников им грозит до 10 лет тюремного заключения.

В свою очередь, фермеры выразили надежду, что полиции удастся поймать преступника в самое ближайшее время, поскольку эта ситуация очень отрицательно влияет на продажи клубники.

Сообщается также, что один человек был госпитализирован в результате инцидента.

Премьер-министр штата Полищук, а также врачи, рекомендовали нарезать клубнику перед употреблением.

Стоит отметить, что клубничная индустрия приносит владельцам около 160 миллионов автралийских долларов в год.

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Пищевая промышленность
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