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Ликвидирован пожар в металлическом ангаре на юго-западе Москвы

Происшествия

Площадь возгорания составила около 200 кв. м

Ликвидирован пожар в металлическом ангаре на юго-западе Москвы
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные работают

Москва, 11 ноября 2018, 10:21 — REGNUM  Ликвидирован пожар в ангаре возле крупного рынка вна юго-востоке Москвы. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве рано утром, 11 ноября, в 04:48. Загорелся одноэтажный металлический ангар около рынка «Фуд Сити» в Савеловском районе столицы.

Общая площадь пожара составила около 200 кв. м. В результате взгорания частично обрушилась кровля ангара на площади 50 кв. м.

Пожар был локализован менее, чем через два часа с момента поступления сигнала о возгорании. В 08:30 возгорание было полностью ликвидировано.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось о начале проверки СК РФ по Москве обстоятельств и причин пожара и взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме на юго-западе столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Следствие начало проверку обстоятельств пожара на юго-западе Москвы

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