Двое военных ВСУ подорвались на мине в Донбассе

Донецк, , 19:50 — REGNUM В Донбассе на мине подорвались двое бойцов 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на брифинге.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 ноября возле населенного пункта Верхнеторецкое.

По его словам, украинские силовики, отмечавшие предстоящий уход с передовой, отправили двух сослуживцев в магазин за алкоголем.

«Боевики отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мине», — сказал Безсонов.

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР добавил, что в результате взрыва погиб один военнослужащий, второй получил тяжелые ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе, вспыхнувшая после госпереворота в Киеве, длится с 2014 года. Украина, вероятно, прекращать военный конфликт не намерена. Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе обсуждается контактными группами в Минске. Однако принятые договорённости Киевом демонстративно не выполняются.

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