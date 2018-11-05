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Медведчук: Киев не готов вести переговоры с представителями Донбасса

Политика

В 2014 г. в Донбассе вспыхнула война после госпереворота в Киеве

Киев, 5 ноября 2018, 17:59 — REGNUM  «Политического ресурса» не хватает Украине для разрешения конфликта на юго-востоке страны, цитирует лидера движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука его пресс-служба на странице в соцсети Facebook.

«К сожалению, у украинской власти… нет ни политического ресурса, ни (в отличие от прошлых лет) политической воли для принятия важных решений», — отмечается в тексте.

По мнению политика, Украина, ДНР и ЛНР не готовы выполнять Минские соглашения. Кроме того, считает Медведчук, Киев не готов вести переговоры с представителями Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Донбассе вспыхнула война после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.

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Война в Донбассе
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