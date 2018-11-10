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В Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом

Происшествия

Погибли два человека

В Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом
Eli Duke
Лобовое столкновение

Новосибирск, 10 ноября 2018, 11:58 — REGNUM  Два человека погибли в результате автоаварии в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает 10 ноября пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на 1227 километре трассы Р-254 «Иртыш» в 00:15 часов по местному времени.

Автомобиль Toyota, управляемый 66-летним жителем Иркутской области, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Toyota и его пассажирка, женщина 64 лет.

В связи с произошедшим в данный момент проводится доследственная проверка для установления причин и обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось о ДТП в Ленобласти с участием полицейского автомобиля. В результате аврии погиб один человек, госпитализированы двое. Один полицейский получил травмы. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

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Дорожно-транспортные происшествия
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