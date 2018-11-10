Суббота, 10 Ноября 2018 года
06:04:04 МСК

В Ленобласти произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

Происшествия

Погиб один человек

Ломоносов, Ленинградская область, 10 ноября 2018, 04:40 — REGNUM  В Ломоносовском районе Ленинградской области произошла авария с участием полицейского автомобиля, сообщает пресс-служба МВД РФ Ленобласти.

Сообщается, что полицейский автомобиль «УАЗ» столкнулся с автомобилем, выехавшим на встречную полосу. В полицейской машине находились трое сотрудников правоохранительных органов.

В результате аварии скончался водитель легкового автомобиля, двое его пассажиров госпитализированы. Среди полицейских пострадал один человек — он получит травмы средней степени тяжести. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Гатчинском районе Ленинградской области произошло столкновение грузовика КамАЗ с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали четыре человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить