В Турции от подрыва боеприпасов пострадали 25 солдат

Анкара, , 23:03 — REGNUM 25 военнослужащих Турции получили ранения в результате подрыва боеприпасов в провинции Хаккари, граничащей с Ираком и Ираном, 9 ноября передает агентство Associated Press.

По сообщению властей провинции, инцидент произошел вблизи города Семдинли, причины подрыва боеприпасов неизвестны.

Число пострадавших может возрасти — семеро солдат отряда на данный момент числятся пропавшими без вести.

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