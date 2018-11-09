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В Турции от подрыва боеприпасов пострадали 25 солдат

Происшествия

Число пострадавших может возрасти

Анкара, 9 ноября 2018, 23:03 — REGNUM  25 военнослужащих Турции получили ранения в результате подрыва боеприпасов в провинции Хаккари, граничащей с Ираком и Ираном, 9 ноября передает агентство Associated Press.

По сообщению властей провинции, инцидент произошел вблизи города Семдинли, причины подрыва боеприпасов неизвестны.

Число пострадавших может возрасти — семеро солдат отряда на данный момент числятся пропавшими без вести.

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