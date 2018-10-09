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СБУ назвала три версии взрывов на складе боеприпасов под Черниговом

Происшествия

Основной версией является «проникновение диверсионной группы»

Киев, 9 октября 2018, 19:27 — REGNUM  Служба безопасности Украины рассматривает три версии возникновения пожара на складе боеприпасов в Черниговской области. Об этом, как сообщает пресс-служба президента Украины, было заявлено 9 октября на совещании Петра Порошенко с силовиками.

Сообщается, что основной версией произошедшего является «совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы». Кроме этого, рассматриваются версии о несоблюдении правил пожарной безопасности и правил хранения боеприпасов, а также «умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов».

Напомним, в ночь на 9 октября на военном складе вблизи города Ичня Черниговской области возник пожар, в результате которого начали взрываться боеприпасы. Из района ЧП были эвакуировали более 10 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Начало пожара и взрывов на складе боеприпасов под Черниговом. Видео

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