СБУ назвала три версии взрывов на складе боеприпасов под Черниговом

Киев, , 19:27 — REGNUM Служба безопасности Украины рассматривает три версии возникновения пожара на складе боеприпасов в Черниговской области. Об этом, как сообщает пресс-служба президента Украины, было заявлено 9 октября на совещании Петра Порошенко с силовиками.

Сообщается, что основной версией произошедшего является «совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы». Кроме этого, рассматриваются версии о несоблюдении правил пожарной безопасности и правил хранения боеприпасов, а также «умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов».

Напомним, в ночь на 9 октября на военном складе вблизи города Ичня Черниговской области возник пожар, в результате которого начали взрываться боеприпасы. Из района ЧП были эвакуировали более 10 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Начало пожара и взрывов на складе боеприпасов под Черниговом. Видео