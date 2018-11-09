В Пензенской области школьники попали в больницу с пищевым отравлением

Пенза, , 15:15 — REGNUM Начата проверка обстоятельств произошедшего массового отравления учащихся школы села Бессоновка в Пензенской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Среди учащихся общеобразовательной школы села Бессоновка зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией с количеством пострадавших десять человек», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Специалистами Роспотребнадзора были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Кроме того, в областной прокуратуре уведомили, что по факту массового отравления учащихся школы организована проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM 8 ноября стало известно, что в Сургутском районе Югры 12 работников одной из строительных фирм оказались в больнице с пищевым отравлением после посещения столовой.

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