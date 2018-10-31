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Дагестан: 29 человек выписаны из больницы после отравления в кафе

Происшествия

В медучреждении остаются ещё 32 человека

Махачкала, 31 октября 2018, 17:19 — REGNUM  В столице Дагестана 29 человек выписаны домой после отравления в кафе «Терем». Ещё 32 человека, в том числе и 11 детей, остаются в Республиканском центре инфекционных болезней, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Состояние больных специалистами оценивается как средней и легкой степени тяжести. Тяжелых случаев заболевания среди пациентов выявлено не было.

Напомним, в течение минувшей недели, с 23 по 28 октября, в Махачкале было госпитализировано 64 человека с симптомами пищевого отравления после употребления курицы в кафе «Терем».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, одно из учреждений сети общепита решением суда было закрыто на три месяца после массового отравления людей.

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Массовые пищевые отравления
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