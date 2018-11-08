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Массовое отравление в Югре: 12 человек госпитализированы

Происшествия

Отравились в столовой?

Массовое отравление в Югре: 12 человек госпитализированы
Иллюстрация: Mos03.ru
Скорая помощь

Сургутский район, Югра, 8 ноября 2018, 18:28 — REGNUM  В Югре 12 работников одной из фирм оказались в больнице после посещения в столовой. ЧП случилось 8 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной прокуратуре.

Строительная компания «ЮВиС» находится в Сургутском районе. С пищевым отравлением 12 её сотрудников были доставлены в Лянторскую городскую больницу.

По предварительной информации, люди отравились едой в столовой. Свою проверку по факту ЧП начала прокуратура. Представители надзорного органа выясняют условия и причины, которые повлекли массовое отравление.

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Массовые пищевые отравления
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