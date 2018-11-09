За год молодой житель США стал свидетелем двух массовых убийств

Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Для 22-летнего Брендана Келли стрельба в калифорнийском баре в городке Таузенд-Оукс стала вторым случаем массового убийства на его глазах: всего лишь год назад он выжил при стрельбе на кантри-фестивале в Лас-Вегасе. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

«Во второй раз это ничуть не легче, — сказал Келли репортерам. — Дрожь пробегает вдоль позвоночника. Не веришь, что это действительно происходит — опять».

Брендан Келли служит на флоте США. Военная подготовка помогла ему сориентироваться в ситуации и оказаться помощь пострадавшим. Когда началась стрельба, он бросил двух людей на землю и закрыл их своим телом. Затем Келли вытащил женщину из аварийного выхода наружу, а также помог раненому остановить кровотечение. При стрельбе погибли двое друзей Келли.

Опыт научил его отныне всегда оценивать ситуацию. По словам молодого человека, теперь он никогда не садится спиной к двери и анализирует поведение людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября при стрельбе в баре Borderline в калифорнийском городе Таузанд-Оакс погибли 12 человек, а также открывший стрельбу 29-летний мужчина.

В Лас-Вегасе в октябре 2017 года по участникам кантри-фестиваля был открыт огонь с 32 этажа. Тогда погибли 58 человек.

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