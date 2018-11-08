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СМИ: полиция выяснила личность мужчины, устроившего стрельбу в Калифорнии

Происшествия

Кроме его возраста в 29 лет правоохранители пока ничего не сообщают

СМИ: полиция выяснила личность мужчины, устроившего стрельбу в Калифорнии
Цитата из х/ф «Омерзительная восьмёрка». Реж. Квентин Тарантино. 2015. США
Стрелок

Лос-Анджелес, США, 8 ноября 2018, 17:21 — REGNUM  Полиция смогла выяснить личные данные человека, устроившего стрельбу в одном из баров американского штата Калифорния, сообщает 8 ноября газета Los Angeles Times со ссылкой на неназванный источник в полиции.

Имени этого человека полицейские пока не сообщают, но уже известно, что ему 29 лет и он пользовался автоматическим пистолетом Glock.

О мотивах преступления, жертвами которого стали 13 человек, включая самого стрелка, пока ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в баре под названием Borderline в калифорнийском городе Таузанд-Оакс 13 человек стали жертвами стрельбы. Среди них сам преступник и прибывший на место происшествия полицейский.

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Происшествия в США
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