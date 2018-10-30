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Авиакатастрофа в Индонезии: идентификация тел по ДНК займет 4-5 дней

Происшествия

151 семья сдали ДНК для распознавания жертв авиакатастрофы

Джакарта, 30 октября 2018, 10:04 — REGNUM  Заместитель генерального комиссара национальной полиции Ари Доно Сукманто заявил, что в настоящее время происходит идентификация жертв крушения самолета Lion Air JT 610, сообщает Antaranews.

В общей сложности 151 семья сдали ДНК для распознавания жертв авиакатастрофы.

Сотрудник полиции пояснил, что сбор ДНК проводился поэтапно, потому что не все члены семьи, которые пришли, подходили для обследования ДНК.

«Для идентификации необходимо ДНК родителя или ребенка жертвы. Но для ускорения процесса мы будем использовать все данные, что имеем. Идентификация займет 4−5 дней», — объяснил Ари Доно Сукманто.

Кроме того, с семьями жертв авиакатастрофы общались психологи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спасатели приняли решение использовать многолучевой эхолот, аппарат будет исследовать морское дно, чтобы найти скопление металла.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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