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В Мексике убили дочь депутата парламента

Происшествия

Полиция разыскивает преступника

Веракрус, Мексика, 9 ноября 2018, 08:44 — REGNUM  В Мексике неизвестный смертельно ранил 22-летнюю Валерию Медель, дочь депутата парламента Кармен Медель, пишет El Pais.

По данным издания, нападение произошло в одном из спортивных залов в городе Веракрус, девушка получила смертельные огнестрельные ранения. Злоумышленник скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 2 тыс. учащихся промышленного и технологического центра образования в городе Пьедрас-Неграс в Мексике были не допущены к занятиям из-за угроз их убийства одним из их же коллег по учебе.

Читайте подробнее: Свыше 2 тысяч мексиканских учащихся из-за угроз остались без занятий

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