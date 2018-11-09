Свыше 2 тысяч мексиканских учащихся из угроз остались без занятий

Мехико, , 07:38 — REGNUM Учащиеся промышленного и технологического центра образования в городе Пьедрас-Неграс (Мексика), в количестве 2,3 тысячи человек, были не допущены к занятиям из-за угроз их убийства одним из их же коллег по учебе, сообщает 9 ноября портал Universal.

По информации Universal, учащийся оставил в социальных сетях анонимное сообщение, которое спровоцировало у других учащихся и их родителей панику. В своем неподписанном интернет-месседже учащийся написал, что он будет «всех убивать» и что это его послание — не шутка.

Узнав об этом, директор образовательного центра в срочном порядке сообщила о произошедшем в полицию и спецназ. Приехавшие представители силовых структур взяли образовательное учреждение под свой контроль и не допустили учащихся до занятий.

Сообщается также, что полиция уже установила автора посеявшего панику сообщения и теперь он будет отвечать за это свое действие перед законом.