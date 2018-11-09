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СБУ обнаружила схрон с 5 тоннами оружия из Донбасса

Происшествия

Оружие планировали продать на территории Украины

Северодонецк, ЛНР, 9 ноября 2018, 07:24 — REGNUM  Сотрудники СБУ и национальной полиции обнаружили на подконтрольной Украине территории ЛНР тайник, в котором находилось пять тонн оружия, сообщила пресс-служба СБУ 8 ноября на официальном сайте.

«Сотрудники спецслужбы установили, что группа лиц обустроила схрон с оружием на прежнем месте дислокации одного из военных подразделений неподалёку от Северодонецка. По информации СБУ злоумышленники планировали нелегально переправить средства поражения в центральные регионы Украины с целью дальнейшей продажи», — сказано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли гранатомёты РПГ-22 и РПГ-26, 170 выстрелов к ним, около 250 гранат, 150 взрывателей, сигнальные мины, реактивные двигатели и десятки тысяч патронов. Общий вес найденного оружия составил около пяти тонн, рассказали в СБУ.

Напомним, 5 ноября на подконтрольной Украине территории ЛНР украинские спецслужбы арестовали местного жителя, у которого нашли крупную партию оружия.

6 ноября в метро Харькова задержали жителя Запорожской области, перевозившего в рюкзаке гранаты, гранатомёт и заряды к нему.

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