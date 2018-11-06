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В Харькове гражданин хотел перевезти в рюкзаке гранатомет и боеприпасы

Происшествия

Полиция задержала военнослужащего

Харьков, Украина, 6 ноября 2018, 18:46 — REGNUM  Гранатомет и боеприпасы к нему перевозил в рюкзаке житель Запорожской области, сообщает 6 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, гражданин был задержан полицией в Харькове в метро. За спиной у мужчины в рюкзаке был обнаружен целый арсенал оружия: самодельный нож, гранатомет, электродетонатор, 12 запалов к гранатам, две гранаты РГД-5 и еще две — Ф-1. Отмечается, что против 59-летнего военнослужащего было открыто уголовное дело, за которое гражданин может сесть в тюрьму на семь лет.

Напомним, с начала гражданской войны в Донбассе количество нелегального оружия и боеприпасов на Украине резко увеличилось.

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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