В Харькове гражданин хотел перевезти в рюкзаке гранатомет и боеприпасы

Харьков, Украина, , 18:46 — REGNUM Гранатомет и боеприпасы к нему перевозил в рюкзаке житель Запорожской области, сообщает 6 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, гражданин был задержан полицией в Харькове в метро. За спиной у мужчины в рюкзаке был обнаружен целый арсенал оружия: самодельный нож, гранатомет, электродетонатор, 12 запалов к гранатам, две гранаты РГД-5 и еще две — Ф-1. Отмечается, что против 59-летнего военнослужащего было открыто уголовное дело, за которое гражданин может сесть в тюрьму на семь лет.

Напомним, с начала гражданской войны в Донбассе количество нелегального оружия и боеприпасов на Украине резко увеличилось.