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Британские рыбаки, потерпевшие бедствие в Ла-Манше, спасены

Происшествия

Здоровью и жизни рыбаков ничего не угрожает

Британские рыбаки, потерпевшие бедствие в Ла-Манше, спасены
Хендрик Аверкамп. Рыбаки в лунном свете. 1620-е

Лондон, 8 ноября 2018, 17:00 — REGNUM  Береговая охрана и поисково-спасательные службы Великобритании обнаружили и доставили на берег четверых рыбаков, чья лодка опрокинулась в Ла-Манше, 8 ноября передает агентство Associated Press.

Двое рыбаков после кораблекрушения оказались в воде и позднее были взяты на борт торговым судном. Ещё вдвое рыбаков находились на перевернутой лодке и были спасены поисковым вертолетом.

Все четверо были доставлены на берег, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент здоровью и жизни рыбаков ничего не угрожает.

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Кораблекрушения
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