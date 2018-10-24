Пока удалось найти одного члена экипажа затонувшего у берегов Китая судна

Шэньян, Китай, , 06:51 — REGNUM Один человек был обнаружен после обеда 23 октября и еще десять остаются пропавшими без вести после кораблекрушения в прибрежных водах провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 3:00 по местному времени 22 октября. Морские спасатели города Хулудао узнали о произошедшем около 5:00 по местному времени. Одиннадцать человек, находившихся на борту судна, пропали без вести и считались таковыми до указанного выше времени. Извлеченный из воды был немедленно госпитализирован, пока поиски еще 10 продолжаются.

Отметим, что согласно предварительному расследованию рыбацкое судно вышло в воду без надлежащего на то разрешения, после чего произошел инцидент. Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В прибрежных водах на северо-востоке Китая затонуло судно с людьми на борту