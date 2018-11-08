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В МИД РФ прокомментировали украинский закон о границе

Происшествия

Очередная попытка «нагнетать антироссийскую истерику»

Москва, 8 ноября 2018, 12:21 — REGNUM  Принятый на Украине закон о нарушении границы можно применить против любого человека. Киев продолжает нагнетать антироссийскую истерику в преддверии президентских выборов, заявила 8 ноября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Закон предусматривает уголовную ответственность за въезд с целью нанесения вреда Украине и использование недостоверных документов. Его формулировки дают украинским властям «безбрежные возможности» трактовки, из-за чего попасть под его статью может практически любой человек, отметила она.

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Речь идет о попытке властей Украины под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности продолжить нагнетать антироссийскую истерику. Это делается в предвыборный период, подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко 7 ноября подписал закон об уголовной ответственности за пересечение границы для лиц с гражданством «государства-агрессора», то есть России. В Крыму закон назвали очередной «бредовой попыткой» помешать развитию туризма на полуострове.

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МИД России
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