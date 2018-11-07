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Порошенко утвердил наказание для нарушающих границу Украины граждан РФ

Политика

Наказание за нарушение закона — до трех лет лишения свободы

Киев, 7 ноября 2018, 14:14 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы гражданами России, сообщается на сайте Верховной рады.

В пояснительной записке к документу отмечается, что уголовную ответственность будут нести «лица, имеющие гражданство государства-агрессора, или другие лица в интересах государства-агрессора».

Напомним, соответствующий закон Верховная рада приняла 18 октября 2018 года. Тогда сообщалось, что закон вводит уголовную ответственность для тех, кто пересекает границу Украины «с целью причинения вреда интересам государства», для тех, кому запрещен въезд на Украину, а также для правоохранителей и военнослужащих РФ. Наказание — до трех лет лишения свободы.

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