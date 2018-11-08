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Из-за тумана в ростовском «Платове» задержали рейс в Минск

Происшествия

Пассажиры прождали более трёх часов

Ростов-на-Дону, 8 ноября 2018, 10:35 — REGNUM  В международном аэропорту «Платов» более чем на три часа был задержан рейс в столицу Белоруссии. Коррективы в расписание были внесены из-за густого тумана, опустившегося над Минском.

Как следует из информации онлайн-табло воздушной гавани Ростова-на-Дону, борт авиакомпании «Белавиа» вылетел в 6:40 вместо 3:15.

ИА REGNUM напоминает, что белорусская авиакомпания «Белавиа» открыла прямое сообщение между Ростовом-на-Дону и Минском весной 2018 года. На линии были заявлены самолёты Embraer 175, рассчитанные на 76 мест.

Также по теме: В ростовском аэропорту «Платов» встретили рейс из Туниса

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Происшествия в аэропортах
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