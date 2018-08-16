Четверг, 16 Августа 2018 года
23:28:34 МСК

В ростовском аэропорту «Платов» встретили рейс из Туниса

Происшествия

Авиалайнер приземлился в 19:02

В ростовском аэропорту «Платов» встретили рейс из Туниса
Александр Котев © ИА Красная Весна
Аэропорт Платов

Ростов-на-Дону, 16 августа 2018, 22:16 — REGNUM  В международном аэропорту «Платов» приземлился авиалайнер с российскими пассажирами, летевшими в Ростов-на-Дону из Туниса. Рейс под номером N4−1768 совершил посадку в 19:02 по московскому времени, информирует онлайн-табло воздушной гавани.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Boeing-737−800 экстренно приземлился в аэропорту Антальи из-за проблем с двигателем. Из-за технической неисправности авиалайнер был заменён на резервный борт — Airbus A-321.

Прибытие этого авиалайнера в Ростове-на-Дону ожидалось в 18:00. На борту экстренно севшего в Анталье Boeing находились 164 пассажира.

Читайте ранее в этом сюжете: В Анталье экстренно приземлился Boeing, летевший в Ростов-на-Дону

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в аэропортах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить