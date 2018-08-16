В ростовском аэропорту «Платов» встретили рейс из Туниса

Ростов-на-Дону, , 22:16 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» приземлился авиалайнер с российскими пассажирами, летевшими в Ростов-на-Дону из Туниса. Рейс под номером N4−1768 совершил посадку в 19:02 по московскому времени, информирует онлайн-табло воздушной гавани.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Boeing-737−800 экстренно приземлился в аэропорту Антальи из-за проблем с двигателем. Из-за технической неисправности авиалайнер был заменён на резервный борт — Airbus A-321.

Прибытие этого авиалайнера в Ростове-на-Дону ожидалось в 18:00. На борту экстренно севшего в Анталье Boeing находились 164 пассажира.

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