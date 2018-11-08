В Хорватии памятник партизану перебил вандалу ногу

Загреб, , 10:01 — REGNUM Вандал, поваливший памятник герою антифашистского сопротивления в хорватском Сплите, получил перелом ноги. Об этом сообщает Sputnik Srbija.

В ночь на 7 ноября пожилой мужчина, имя которого не раскрывается, опрокинул на землю памятник Раде Кончару (1911−1942) — партизану-коммунисту, организатору антифашистского сопротивления в Югославии в период Второй мировой войны. Бронзовый бюст на пьедестале, падая, перебил хулигану ногу.

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Мужчину доставили в больницу, против него возбуждено уголовное дело. В мэрии Сплита резко осудили акт вандализма и пообещали вернуть памятник на место.

Отмечается, что с 1990-х годов в Хорватии произошло около 3 тыс. подобных инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США приговорили к общественным работам и трем годам условного заключения мужчину, разбившего звезду Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы». Остин Клей также должен выплатить около $9,5 тыс.

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