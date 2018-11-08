Вандал, разбивший звезду Трампа, приговорен к трем годам условно

Лос-Анджелес, США, , 05:45 — REGNUM Остин Клей, разбивший звезду Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы», был приговорен к трем годам условного заключения, сообщает Los Angeles Times.

Помимо условного срока, Клея приговорили к общественным работам и штрафу в размере около $9,5 тыс., который он должен выплатить Голливудской торговой палате за порчу имущества. На суде Клей своей вины не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, звезда Дональда Трампа на «Аллее славы» Голливуда была разрушена 25 июля, а вандал сам сдался полиции. В начале августа газета Kurier сообщала, что за причинение умышленного ущерба подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы. Сама звезда уже восстановлена.

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