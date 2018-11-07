Самолет, летевший из Ингушетии в Москву, экстренно сел в Волгограде

Волгоград, , 14:27 — REGNUM В Волгограде совершена экстренная посадка самолета, выполнявшего рейс из столицы Ингушетии в Москву. Причиной посадки стала попытка одного из пассажиров покурить на борту авиалайнера, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В экстренной службе отметили, что проводники сделали замечания нарушителю правил полета, однако он устроил дебош, после чего командир экипажа Boeing-737 авиакомпании «Победа» доложил о неадекватном поведении мужчины на борту самолета и было принято решение о экстренной посадке в Волгограде, передает V1.ru.

В настоящее время дебошир высажен и передан в руки полиции, ему грозит немалый штраф, а самолет вылетел в пункт назначения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года жителя еще одной северо-кавказской республики сняли с рейса в Минеральных Водах. Пассажир из Карачаево-Черкесии закурил во время полета самолета, летевшего из Антальи.

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