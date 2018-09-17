Жителя Карачаево-Черкесии, летевшего из Турции, сняли с самолета за курение

Черкесск, , 13:54 — REGNUM К трапу самолета, летевшего из Антальи в Минеральные Воды, бортпроводники затребовали наряд полиции. Пассажир авиалайнера закурил во время полета и был задержан, сообщили ИА REGNUM в управлении на транспорте МВД РФ по СКФО.

В отделе полиции выяснилось, что задержанный — житель Карачаево-Черкесии. За нарушения правил поведения на борту самолета его привлекли к ответственности — составили протокол об административном правонарушении. Какова величина штрафа, который придется заплатить курильщику, не уточнили.

В 2017 году за курение во время полета жительнице Дагестана грозил штраф в размере 300 тыс. рублей. Самолет, летевший по маршруту Махачкала — Москва, был вынужден сесть в Волгограде. За экстренную посадку «Боинга» нарушительнице предъявили иск.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, был задержан за драку на борту самолета, следующего из Минска в Москву, житель Московской области. Он распивал спиртное, нарушал общественный порядок и устроил конфликт с соседом по салону авиалайнера.

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Пьяный житель Подмосковья подрался с соседом в самолете