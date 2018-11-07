Среда, 7 Ноября 2018 года
15:10:09 МСК

Адвокат открыл новые подробности дела об изнасиловании в Уфе

Происшествия

По словам защитника одного из подозреваемых, не следует делать скоропалительных выводов относительно виновности полицейских

Уфа, 7 ноября 2018, 13:46 — REGNUM  В ночь на 30 октября в кабинете, где произошло изнасилование 23-летней сотрудницы отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Башкирии, находились трое женщин. Об этом сообщил адвокат одного из арестованных сотрудников полиции.

«Там было три женщины. И это в моих представлениях исключает нападение. Совместные корпоративы есть везде, абсолютно в каждой организации», — цитирует слова юриста Асляма Халикова издание «КП.ru».

По словам адвоката, не следует делать скоропалительных выводов относительно виновности подозреваемых.

Читайте также: У подозреваемых в изнасиловании коллеги экс-полицейских в Уфе прошли обыски

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что трое бывших сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании ими их коллеги девушки, заключены под стражу Кировским районным судом города Уфа.

Читайте также: Трое полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, арестованы в Уфе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изнасилования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить