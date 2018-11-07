Адвокат открыл новые подробности дела об изнасиловании в Уфе

Уфа, , 13:46 — REGNUM В ночь на 30 октября в кабинете, где произошло изнасилование 23-летней сотрудницы отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Башкирии, находились трое женщин. Об этом сообщил адвокат одного из арестованных сотрудников полиции.

«Там было три женщины. И это в моих представлениях исключает нападение. Совместные корпоративы есть везде, абсолютно в каждой организации», — цитирует слова юриста Асляма Халикова издание «КП.ru».

По словам адвоката, не следует делать скоропалительных выводов относительно виновности подозреваемых.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что трое бывших сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании ими их коллеги девушки, заключены под стражу Кировским районным судом города Уфа.

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