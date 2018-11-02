У подозреваемых в изнасиловании коллеги экс-полицейских в Уфе прошли обыски

Уфа, , 07:19 — REGNUM В Уфе следственные органы продолжают расследование и сбор доказательств по уголовному делу об изнасиловании об изнасиловании девушки-дознавателя. На работе и дома у уже бывших сотрудников полиции прошли обыски.

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«В настоящее время все подозреваемые задержаны. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — уточнил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Башкирии Евгений Каневский.

В ближайшее время суд изберёт подозреваемым меру пресечения. В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе уволили из МВД

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в здании отдела полиции по Уфимскому району в ночь на 30 октября. Жертвой трёх подвыпивших сотрудников правоохранительных органов стала 23-летняя девушка-дознаватель, которая является дочерью начальника силового подразделения МВД по Башкирии. По предварительным данным, они надругались над коллегой прямо в рабочем кабинете, устроив перед этим застолье.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района. В настоящее время все трое уволены из органов за «проступки, порочащие честь и достоинство».

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