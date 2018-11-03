Трое полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, арестованы в Уфе

Уфа, , 07:28 — REGNUM Трое бывших сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании ими их коллеги девушки, заключены под стражу Кировским районным судом города Уфа, сообщает 3 ноября башкирское управление Следственного комитета РФ.

Как следует из сообщения управления СК по Башкирии, всем троим фигурантам уголовного дела определена мера пресечения в виде ареста до 31 декабря текущего года. Заседание проходило в закрытом режиме, арестованных препроводили в зал заседания под усиленным конвоем. Подозреваемые в совершении преступления и родственники пострадавшей от общения с журналистами воздержались.

Также, согласно неофициальным источникам, в изнасиловании девушки-дознавателя подозреваются экс-начальники отделов полиции по Кармаскалинскому и Уфимскому районам Башкирии подполковники Салават Глиев и Эдуард Матвеев, а также бывший руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майор Павел Яромачук. Последний являлся непосредственным начальником потерпевшей девушки.

Отметим, по предварительным данным следствия, в ночь на 30 октября 23-летняя сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району была изнасилована своим непосредственным начальником и ещё двумя коллегами. После чего девушка обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Все трое подозреваемых уволены из органов МВД. В отношении них возбуждено уголовное дело о совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.