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На северо-востоке боевики убили по меньшей мере 15 мирных жителей

Происшествия

Власти подозревают в содеянном боевиков из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Майдугури, Нигерия, 1 ноября 2018, 13:24 — REGNUM  По меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения боевиков, предположительно принадлежащих к исламистской группировке «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на северо-востоке Нигерии, сообщает британское агентство Reuters.

По данным очевидцев, нападение произошло вечером 31 октября, когда целью боевиков стал ряд деревень в пригороде Майдугури.

Напомним, в конце 2015 года правительство Нигерии заявило о том, что радикальная группировка по большей части уничтожена. Несмотря на это, исламисты по-прежнему совершают теракты и вооруженные нападения по всему региону.

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«Боко Харам» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней
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