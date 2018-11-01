На северо-востоке боевики убили по меньшей мере 15 мирных жителей

Майдугури, Нигерия, , 13:24 — REGNUM По меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения боевиков, предположительно принадлежащих к исламистской группировке «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на северо-востоке Нигерии, сообщает британское агентство Reuters.

По данным очевидцев, нападение произошло вечером 31 октября, когда целью боевиков стал ряд деревень в пригороде Майдугури.

Напомним, в конце 2015 года правительство Нигерии заявило о том, что радикальная группировка по большей части уничтожена. Несмотря на это, исламисты по-прежнему совершают теракты и вооруженные нападения по всему региону.

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