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В Нигерии террористами убит представитель Красного Креста

Происшествия

Правительство Нигерии подтвердило факт убийства сотрудника Международного Комитета Красного Креста

Абуджа, 18 октября 2018, 00:14 — REGNUM  Правительство Нигерии подтвердило убийство 24-летней медсестры Хаува Леман, являвшейся сотрудницей Международного Комитета Красного Креста. Девушка была одной из трех работниц МККК (Международный Комитет Красного Креста), похищенных в марте 2018 года террористической организацией «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Нигерии.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожают сотрудникам гуманитарных организации в связи с их сотрудничеством с правительством Абуджи, столицы Нигерии.

Террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение длительного времени продолжает угрожать не только сотрудникам гуманитарных организаций, но и местному населению.

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Зарубежная хроника
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