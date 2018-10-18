В Нигерии террористами убит представитель Красного Креста

Абуджа, , 00:14 — REGNUM Правительство Нигерии подтвердило убийство 24-летней медсестры Хаува Леман, являвшейся сотрудницей Международного Комитета Красного Креста. Девушка была одной из трех работниц МККК (Международный Комитет Красного Креста), похищенных в марте 2018 года террористической организацией «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Нигерии.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожают сотрудникам гуманитарных организации в связи с их сотрудничеством с правительством Абуджи, столицы Нигерии.

Террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение длительного времени продолжает угрожать не только сотрудникам гуманитарных организаций, но и местному населению.