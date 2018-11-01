В академии ФК «Спартак» произошла вспышка гепатита А

Москва, , 07:41 — REGNUM Учебно-тренировочный процесс в академии московского футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова скорректирован из-за вспышки вирусного гепатита А. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По факту заболеваемости вирусным гепатитом А проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. Главный государственный санитарный врач по Восточному округу Москвы направил академии предписание, в соответствии с которым в работу учреждения внесены изменения: временно приостановлена деятельность столовой и интерната.

Ранее в сообщении говорилось о 35-дневном запрете на участие в соревнованиях и других массовых мероприятиях, однако позже этот пункт был удален.

О случаях гепатита А в академии «Спартака» стало известно 31 октября из сообщения на её официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Отмечалось, что ситуация находится под контролем столичного управления Роспотребнадзора.

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