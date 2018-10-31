Архангельск: подорвавший себя студент хорошо учился и ни с кем не дружил

Архангельск, , 18:26 — REGNUM 17-летний студент, погибший сегодня в здании ФСБ при самоподрыве, ничем не отличался от своих сверстников. Он был спокойным и хорошо учился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Архангельском политехническом техникуме.

По словам источника, для преподавателей и студентов техникума новость о поступке подростка стала шоком.

«Он был спокойным, уравновешенным студентом, хорошо учился, но особо ни с кем не дружил», — сообщил собеседник агентства.

Известно, что подорвавший себя студент жил с матерью. Семья у них была благополучной, на учете в правоохранительных органах не состояла.

Напомним, сегодня утром в здании ФСБ в Архангельске студент привел в действие взрывное устройство. Виновник взрыва погиб на месте. Трое сотрудников ведомства получили ранения.

Возбуждено два уголовных дела: по статье «Терроризм» и «Незаконное ношение оружия». Ведется следствие.

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