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В доме архангельского подрывника проходят обыски

Происшествия

Следователи проверяют информацию о причастности юноши к анархической группировке

Архангельск, 31 октября 2018, 14:35 — REGNUM  Информация о том, что 17-летний смертник мог принадлежать к анархической группировке, проверяется следователями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь СУ СКР по Арханельской области и НАО Светлана Тарнаева.

Напомним, версия о том, что взрыв на входе в здание ФСБ устроил последователь анархической группировки, появилась после того, как в соцсетях был распространен скриншот сообщения одного из чатов мессенджера Telegram, принадлежавшего якобы предполагаемому преступнику. В сообщении, опубликованном за семь минут до теракта и подписанном Валерьяном Пановым, говорится, что он берет на себя ответственность за взрыв. В послании также говорится, что самоподрыв стал реакцией на то, что в ФСБ якобы «пытают» людей и «фабрикуют» уголовные дела.

По словам Светланы Тарнаевой, следствие работает над выяснением опубликованной информации. В доме подрывника проводятся обыски, допрашиваются знакомые и родственники погибшего подростка.

Напомним, сегодня утром на входе в здание ФСБ в Архангельске 17-летний юноша привел в действие взрывное устройство. В результате происшествия он погиб. Три человека получили ранения. Уголовное дело возбуждено по статье «Терроризм».

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Теракт в здании ФСБ в Архангельске
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