Взрывное устройство в здание ФСБ в Архангельске пронес несовершеннолетний

Архангельск, , 12:53 — REGNUM В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

«Сегодня около 8:52 часов утра в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области произошел взрыв. По предварительной информации, ранения различной степени тяжести получили трое сотрудников РУФСБ. Погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство», — сообщает ведомство.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное ношение боеприпасов»).

На место происшествия выехал руководитель регионального Следственного управления Иван Логиновских, следователи, криминалисты и сотрудники других правоохранительных органов.

Личность погибшего установлена. Известно, что он был студентом политехнического техникума. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Напомним, в результате взрыва погиб его виновник. Три человека пострадали.

В регионе усилены меры безопасности.

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