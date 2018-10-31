Обнаруженные в посольстве Ватикана кости принадлежали двум разным людям

Рим, , 14:50 — REGNUM Кости, обнаруженные в ночь со вторника на среду, 31 октября, в здании ватиканской нунциатуры в Риме принадлежали, вероятно, двум разным людям, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно этим данным, был обнаружен один целый скелет и еще некоторое количество костей, принадлежавших другому человеку. Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, по основной версии следствия останки могут принадлежать Эмануэлле Орланди, дочери сотрудника одной из ватиканских служб, бесследно исчезнувшей летом 1983 года. Есть и вторая версия, также связанная с исчезновением девушки и также в 1983 году: двумя месяцами ранее Орланди столь же бесследно исчезла и ее ровесница, 15-летняя римлянка Мирелла Грегори.

Следователи некоторое время связывали два эти преступления между собой, потом вели работу по каждому из этих дел особо, но ни к каким результатам ни одно из этих расследований так и не пришло.

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