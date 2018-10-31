Прокуратура изучает найденные в посольстве Ватикана человеческие останки

Рим, , 11:34 — REGNUM Сотрудники прокуратуры Италии приступили к изучению человеческих останков, обнаруженных в ночь со вторника на среду, 31 октября, в здании ватиканской нунциатуры в Риме, сообщает информагентство Ansa.

Пока неясно, принадлежат ли обнаруженные останки одному человеку или нескольким. Следователи должны установить пол, возраст и примерную дату смерти.

По основной версии следствия, останки могут принадлежать Эмануэлле Орланди, дочери сотрудника одной из ватиканских служб, бесследно исчезнувшей летом 1983 года.

Есть и вторая версия, также связанная с исчезновением девушки и также в 1983 году: двумя месяцами ранее Орланди столь же бесследно исчезла и ее ровесница, 15-летняя римлянка Мирелла Грегори.

Следователи некоторое время связывали два эти преступления между собой, потом вели работу по каждому из этих дел особо, но ни к каким результатам ни одно из этих расследований так и не пришло.