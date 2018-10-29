Пассажирский автобус рухнул в ущелье в Пакистане

Исламабад, , 00:36 — REGNUM В пакистанской провинции Гилгит-Балтистан рухнул в горное ущелье пассажирский автобус, 29 октября передает агентство Associated Press.

Автобус, который направлялся из Гиберти в Равалпинди, рухнул в ущелье в районе Кохистан. Сообщается, что в результате аварии погибли 17 человек, одна женщина получила ранения.

По версии полиции, водитель не справился с управлением из-за превышения скорости на скользкой и извилистой дороге.

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